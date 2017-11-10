МВД хочет увеличить наказание для пьяных водителей

Об этом заявил в пятницу, 10 ноября, министр внутренних дел Арсен Аваков, представляя на специальном заседании Кабинета министров законодательные предложения, разработанные МВД.

Министр предлагает установить ответственность за нарушение правил дорожного движения водителям, которые управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии.

А именно за причинение телесных повреждений средней тяжести – ввести наказание сроком до трех лет с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

В настоящее время санкция предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Сейчас эта санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Украина и Польша уже довольно давно сотрудничают в вопросах обмена опытом. Украинские правоохранители сообщили о своей готовности предоставить польским коллегам доступ к базам данных преступников.