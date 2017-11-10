Гендиректором ЮНЕСКО стал бывший французский министр

Об этом передает Europe 1.

Чиновница сменила свою болгарскую коллегу дипломата, ученого и академика Ирину Бокову, которая заправляла в организации с 2009 года. Азуле отметила, что на сегодняшний день по всей Европе наблюдается нехватка в культурном образовании для мигрантов и отдельных иностранных групп лиц и это срочно необходимо исправлять. У женщины имеется опыт работы во французском министерстве культуры и науки, в частности, при ее каденции удалось провести реконструкцию ряда мест-захоронений бывших участников Первой мировой войны.

Напомним, что ЮНЕСКО выполняет миссию главного хранителя мирового культурного наследия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Министерстве иностранных дел Украины договорились о сотрудничестве с Организацией объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры по поводу проведения совместных мониторинговых миссий на территории оккупированного Крыма.