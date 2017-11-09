14:51 09.11.2017 | Общество | Новости
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В Индии объявили чрезвычайную ситуацию

В столице Индии - Дели - объявлена чрезвычайная ситуация.

В Индии объявили чрезвычайную ситуацию

Так, ЧС в стране было решено объявить  по причине возникшего тут токсического дыма. Такие данные распространил Telegraph. Согласно данным – по причине токсического дыма в стране объявлена чрезвычайная ситуация.

Уровень загрязнения воздуха уже превышает в 30 раз допустимую норму, которая рекомендована Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В районах Нью-Дели уровень загрязнения воздуха уже достиг отметки 999 – а это эквивалентно 50 выкуренным в день сигаретам. Жители столицы уже назвали такой смог "газовой камерой".

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в сентябре был замечен метеорологический дымок.


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