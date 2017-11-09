В Индии объявили чрезвычайную ситуацию

Так, ЧС в стране было решено объявить по причине возникшего тут токсического дыма. Такие данные распространил Telegraph. Согласно данным – по причине токсического дыма в стране объявлена чрезвычайная ситуация.

Уровень загрязнения воздуха уже превышает в 30 раз допустимую норму, которая рекомендована Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В районах Нью-Дели уровень загрязнения воздуха уже достиг отметки 999 – а это эквивалентно 50 выкуренным в день сигаретам. Жители столицы уже назвали такой смог "газовой камерой".

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в сентябре был замечен метеорологический дымок.