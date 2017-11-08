В МИУ предлагают развивать региональные аэродромы для запуска лоукостеров

Так, в МИУ предлагают развивать аэродромы в Гостомеле, Белой Церкви, Житомире, Нежине для лоукост перевозок пасажиров в Киев и прилегающие населенные пункты.

Также в ведомстве отмечают необходимость проведения инвентаризации земель аэропортов и аэродромов Украины с целью их сохранения и использования для лоукост-перевозок или авиацией общего назначения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", международный аэропорт "Киев" запустил электронную систему считывания посадочных талонов в пунктах контроля на авиационную безопасность. Электронная система считывания заработала как на международных, внутренних, так и бизнес-авиарейсах, обслуживаемых в бизнес-терминале "В".