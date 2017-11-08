13:50 08.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МИУ предлагают развивать региональные аэродромы для запуска лоукостеров

Министерство инфраструктуры Украины предлагает развивать региональные аэродромы для запуска лоукостеров. Соответствующие сведения стали известны с презентации "Авиационная транспортная стратегия Украины до 2030 года", размещенной на сайте ведомства.

В МИУ предлагают развивать региональные аэродромы для запуска лоукостеров

Так, в МИУ предлагают развивать аэродромы в  Гостомеле, Белой Церкви, Житомире, Нежине для лоукост перевозок пасажиров в Киев и прилегающие населенные пункты.

Также в ведомстве отмечают необходимость проведения инвентаризации земель аэропортов и аэродромов Украины с целью их сохранения и использования для лоукост-перевозок или авиацией общего назначения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", международный аэропорт "Киев" запустил электронную систему считывания посадочных талонов в пунктах контроля на авиационную безопасность. Электронная система считывания заработала как на международных, внутренних, так и бизнес-авиарейсах, обслуживаемых в бизнес-терминале "В".


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