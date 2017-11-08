Тайфуна "Дамри" унес жизни 89 человек во Вьетнаме

Еще 18 человек числятся пропавшими без вести. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на данные сотрудник Национального комитета по поисково-спасательным операциям, сейчас поисками пропавших без вести занялись солдаты, полиция и жители деревни.

Вместе с тем погибшие были убиты обломками зданий, смыты потоками или утонули из-за опрокидывания лодок.

Еще один чиновник на условиях анонимности сообщил, что в результате шторма ранены 174 человека. По данным местных властей из зоны стихийного бедствия эвакуировали 30 тысяч человек. В районе бедствия оказались затопленными более 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, тайфун "Дамри" достиг Вьетнама 4 ноября. Вызванные стихией наводнения могут усилиться, поскольку в регионе прогнозируют сильный дождь. В число пострадавших регионов входит Дананг, где на этой неделе должен состоятся экономический саммит.