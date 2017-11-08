23:27 08.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прокурор Ровенской области попался на взятке - ФОТО

В Ровенской области полиция задержала руководителя Березновского отдела Сарненской местной прокуратуры.

Прокурор Ровенской области попался на взятке - ФОТО

Чиновник попался на взятке. Как сообщает в среду, 8 ноября, пресс-секретарь генерального прокурора Ларисы Сарган, прокурор, используя свое служебное положение, требовал от местной жительницы 2,5 тысяч долларов.

Женщина действовала в интересах обвиняемого в уголовном деле по факту организации незаконной добычи янтаря и чиновник обещал ей за эти деньги освободить подозреваемого от уголовной ответственности. Он также пообещал вернуть ему арестованное транспортного средства.

Прокурор был задержан при получении денег.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье на взятке в 3,5 тысячи долларов задержали сотрудника полиции.


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