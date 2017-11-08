Правительство одобрило Национальную стратегию управления отходами до 2030 г.

По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, стратегия предусматривает семь разделов в соответствии с семью группами отходов. Среди которых бытовые, строительные, сельскохозяйственные, а также батарейки и аккумуляторы и другие.

Предполагается создать 500 региональных центров по утилизации отходов. Органы местного самоуправления также обязаны создать систему пунктов повторного использования некоторых товаров, например, мебели.

По словам министра, приоритетом в сфере обращения с сельскохозяйственными отходами должна стать переработка отходов в энергию, корма и другие ресурсы. Примечательно, что после принятия стратегии следующим пунктом будет подготовка и принятие национального и регионального планов по обращению с отходами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина занимает 77-е место по Индексу глобальной конкурентоспособности. Украинское государство теряет более 15 процентов своего урожая из-за загрязнения воздуха, экономика теряет до 11 процентов ВВП из-за проблем с экологией. Страшнее только то, что каждые два часа как минимум три украинца гибнут или заболевают в результате плохой экологии.