13:26 08.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Правительство одобрило Национальную стратегию управления отходами до 2030 г.

Кабинет министров утвердил Национальную стратегию управления отходами до 2030 года. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

Правительство одобрило Национальную стратегию управления отходами до 2030 г.

По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, стратегия предусматривает семь разделов в соответствии с семью группами отходов. Среди которых бытовые, строительные, сельскохозяйственные, а также батарейки и аккумуляторы и другие.

Предполагается создать 500 региональных центров по утилизации отходов. Органы местного самоуправления также обязаны создать систему пунктов повторного использования некоторых товаров, например, мебели.

По словам министра, приоритетом в сфере обращения с сельскохозяйственными отходами должна стать переработка отходов в энергию, корма и другие ресурсы. Примечательно, что после принятия стратегии следующим пунктом будет подготовка и принятие национального и регионального планов по обращению с отходами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина занимает 77-е место по Индексу глобальной конкурентоспособности. Украинское государство теряет более 15 процентов своего урожая из-за загрязнения воздуха, экономика теряет до 11 процентов ВВП из-за проблем с экологией. Страшнее только то, что каждые два часа как минимум три украинца гибнут или заболевают в результате плохой экологии.


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