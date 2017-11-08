21:15 08.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевский суд арестовал недвижимость Александра Авакова и Чеботаря

Соломенский районный суд города Киева в среду, 8 ноября, арестовал недвижимость Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Киевский суд арестовал недвижимость Александра Авакова и Чеботаря

Такие образом, суд частично удовлетворил ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

Он также отметил, что у Авакова арестована квартира. Суды еще продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых, - отметил Кривенко, добавив, что на данный момент ни в одном ходатайстве САП отказано не было.

Напомним, по так называемому "делу о рюкзаках" НАБУ задержало троих человек. Вместе с тем суд отпустил всех задержанных под личные обязательства.

Как сообщал УРА-Информ, во вторник, 7 ноября, полиция надела на сына министра внутренних дел Украины Арсена Аваков Александра электронный браслет.


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