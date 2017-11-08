Киевский суд арестовал недвижимость Александра Авакова и Чеботаря

Такие образом, суд частично удовлетворил ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

Он также отметил, что у Авакова арестована квартира. Суды еще продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых, - отметил Кривенко, добавив, что на данный момент ни в одном ходатайстве САП отказано не было.

Напомним, по так называемому "делу о рюкзаках" НАБУ задержало троих человек. Вместе с тем суд отпустил всех задержанных под личные обязательства.

Как сообщал УРА-Информ, во вторник, 7 ноября, полиция надела на сына министра внутренних дел Украины Арсена Аваков Александра электронный браслет.