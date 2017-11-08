Харьковский суд взял под стражу второго участника смертельной аварии в Харькове

Суд взял его под стражу на 42 суток без возможности уплатить залог. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Как сообщают местные журналисты, сегодня судья рассмотрела доказательства приведенные сторонами и отправилась в совещательную комнату для принятия решения. После возвращения в зал суда она зачитала решение.

Напомним, в ходе судебного заседания сторона защиты подала ходатайство об отводе судьи, которое не было удовлетворено.

В свою очередь прокурор подал на рассмотрение выводы судебно-медицинской экспертизы , которые ставят под сомнение информацию о тяжелом состоянии подозреваемого.

Как сообщал УРА-Информ, полиция Харькова в понедельник, 6 ноября, сообщила о подозрении водителю внедорожника Геннадию Дронову. Он является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, в результате которого погибли шесть и травмировано пять пешеходов.

Как сообщил адвокат подозреваемого Сергей Перепелица, подозрение его подзащитному объявлено по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких граждан.