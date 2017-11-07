15:43 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Жулянах запустили электронную систему считывания посадочных талонов

Международный аэропорт "Киев" запустил электронную систему считывания посадочных талонов в пунктах контроля на авиационную безопасность.

В Жулянах запустили электронную систему считывания посадочных талонов

С сегодняшнего дня электронная система считывания заработала как на международных, внутренних, так и бизнес-авиарейсах, обслуживаемых в бизнес-терминале "В", сообщила пресс-служба аэропорта.

Отныне к прохождению контроля на авиационную безопасность будут допускаться не только пассажиры с распечатанными посадочными талонами, но и те пассажиры, кто прошел регистрацию на рейс онлайн и могут предъявить соответствующий документ на экранах своих гаджетов.

Данное усовершенствование не влияет на действующие требования по авиационной безопасности и предусмотренный порядок прохождения контроля.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", учения в "Борисполе" пройдут на одном из законсервированных терминалов. Так, работники СБУ вскоре проведут специальные антитеррористические учения - в столичном международном аэропорту "Борисполь". 


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