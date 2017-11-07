В Украине уже зафиксировано 127 вспышек АЧС

Такие данные распространил замглавы департамента безопасности продуктов и ветеринарии Держпродспоживслужбы – А. Саенко. Про это рассказали в пресс - службе правительства. Согласно представленным данным – в 2017 г. уже зафиксировано 127 вспышек АЧС, из которых 105 – это заболевшие домашние свиньи, а также 17 – это заболевшие дикие.

Известно, что Украина – единственная страна Европы, которая страдает от такой болезни. В Латвии, к примеру, замечено за 2017 г. 721 случай АЧС, а в Литве – 759 случаев – также отметил Саенко.

Как сообщал УРА-Информ, в конце октября случаи АЧС замечены еще в двух регионах Украины.