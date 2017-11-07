17:43 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве открыли Центр обслуживания для потребителей газа

Новый Центр обслуживания клиентов был обустроен в виде "открытого пространства".

В Николаеве открыли Центр обслуживания для потребителей газа

Это дает возможность потребителям газа в Николаеве оперативно решать свои вопросы. Так, седьмого ноября в центре н.п. Николаев было проведено торжественное открытие Центра обслуживания клиентов "Николаевгаз".

Теперь около 200 тысяч потребителей природного газа, которые живут в Николаеве и Жовтневом районе, получат возможность в одном месте получать качественные консультации по газоснабжению. Такие сведения распространила пресс-служба данной компании.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в своих ПХГ снизила запасы природного газа – до 16,8 миллиарда кубометров.


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