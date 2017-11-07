В Николаеве открыли Центр обслуживания для потребителей газа

Это дает возможность потребителям газа в Николаеве оперативно решать свои вопросы. Так, седьмого ноября в центре н.п. Николаев было проведено торжественное открытие Центра обслуживания клиентов "Николаевгаз".

Теперь около 200 тысяч потребителей природного газа, которые живут в Николаеве и Жовтневом районе, получат возможность в одном месте получать качественные консультации по газоснабжению. Такие сведения распространила пресс-служба данной компании.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в своих ПХГ снизила запасы природного газа – до 16,8 миллиарда кубометров.