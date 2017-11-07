11:55 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донецкой фильтровальной станции повреждены хлоропроводы

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ заметили повреждения изоляции хлоропроводов – на Донецкой фильтровальной станции.

На Донецкой фильтровальной станции повреждены хлоропроводы

Так, хлоропроводы оказались повреждены по итогам взрыва снаряда на фильтровальной станции. Такие данные содержатся в докладе миссии, который был обнародован на странице в Facebook. Согласно данным – на территории станции миссия заметила четыре точки огневого поражения. В одной из этих точек замечено огневое поражение. Прочие точки замечены примерно в 80-ти метрах от здания, в котором хранятся тонны хлора. Станция при этом свою работу не прекращала.

Как сообщал УРА-Информ, по итогам повреждения фильтровальной станции в Донецке могут погибнуть люди.


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