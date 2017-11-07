Центр Кропивницкого остался без тепла из-за аварии

Отмечается, что причиной аварийной ситуации стало выполнение ремонтных работ специалистами КП "Теплоэнергетик" в тепловой камере — 40 по улице Гагрина.

Ремонт системы теплоснабжения осуществляется без производства земляных работ, поэтому по предварительным данным поставка тепла возобновится уже сегодня, седьмого ноября, ближе к вечеру.

Также в пресс-службе добавили, что одновременно аварийная бригада ГП "Кировоградтепло" осуществляет ликвидацию порыва на улице Юрия Коваленко для обеспечения теплоснабжения к дому ОЖБК.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по причине задолженности ОСМД и ЖСК в столице сейчас 157 домов остаются без теплоснабжения. Пока что организации своим клиентам услуги по отоплению не предоставляют. Это ОСМД и ЖСК, накопившие долги за тепло перед ОАО "Киевэнерго" - 500 тысяч гривен.