12:59 07.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Центр Кропивницкого остался без тепла из-за аварии

Временно без тепла остались 134 жилых дома в центральной части Кропивницкого, пять детсадов, две школы, коллегиум и четыре больницы. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Центр Кропивницкого остался без тепла из-за аварии

Отмечается, что причиной аварийной ситуации стало выполнение ремонтных работ специалистами КП "Теплоэнергетик" в тепловой камере — 40 по улице Гагрина.

Ремонт системы теплоснабжения осуществляется без производства земляных работ, поэтому по предварительным данным поставка тепла возобновится уже сегодня, седьмого ноября, ближе к вечеру.

Также в пресс-службе добавили, что одновременно аварийная бригада ГП "Кировоградтепло" осуществляет ликвидацию порыва на улице Юрия Коваленко для обеспечения теплоснабжения к дому ОЖБК.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по причине задолженности ОСМД и ЖСК в столице сейчас 157 домов остаются без теплоснабжения. Пока что организации своим клиентам услуги по отоплению не предоставляют. Это ОСМД и ЖСК, накопившие долги за тепло перед ОАО "Киевэнерго" - 500 тысяч гривен. 


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