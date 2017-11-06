17:37 06.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине зарегистрировано 1,52 миллиона переселенцев

На сегодняшний день в нашей стране уже официально было зарегистрировано 1,521 миллиона переселенцев.

В Украине зарегистрировано 1,52 миллиона переселенцев

Так, зарегистрированы переселенцы, которые приехали с Донбасса и Крыма. Такое сообщение недавно поступило от пресс-службы Минсоцполитики. Согласно данным подразделений социальной защиты – к шестому ноября 2017 г. уже было зарегистрировано 1521702 переселенцев – либо же 1239718 семей, прибывших с Донбасса и Крыма. Также в ведомстве уточнили и то, что на данный момент получателям помощи уже перечислено 2,366 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин 11-го мая 2017 года одобрил законопроект про прав украинских переселенцев.


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