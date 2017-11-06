В Украине за сутки девять человек погибли в результате пожаров

Известно, что в нашей стране в течение прошлых суток - пятого ноября 2017 года, по итогам возгораний погибло уже девять человек. Про это речь идет в сообщении пресс-службы Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Известно о том, что новый антирекорд был недавно установлен – так, за прошлые сутки в стране сразу девять человек погибли по итогам пожаров в быту пятого ноября - сказано в сообщении ГСЧС. Также отмечается, что главной причиной возникновения пожаров и как результат гибели людей спасатели назвали халатность украинских граждан.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре в столице сгорело общежитие.