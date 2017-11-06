11:32 06.11.2017 | Общество | Новости
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Порошенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в техасской церкви

Президент Украины Петр Порошенко назвал стрельбу в баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс ужасным известием и выразил соболезнования американскому народу в связи с произошедшим.

Порошенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в техасской церкви

Глава украинского государства выразил соболезнования семьям погибшим. Как написал на своей страничке в социальной сети в понедельник утром, 6 ноября, Порошенко, он шокирован известием об ужасной стрельбой в церкви, которая унесла жизни 26 невинных жизней.

Выражаем глубокие соболезнования американскому народу и молимся вместе с семьями погибших, - написал президент Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате стрельбы церкви в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс погибли 26 человек, около 20 пострадали. Это самый кровопролитный инцидент такого рода в истории штата.


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