16:50 06.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине задержали террориста "ЛНР"

СБУ проведал задержание боевика из террористической организации.

На Харьковщине задержали террориста

Так, на Харьковщине работники СБУ провели задержание террориста из так называемой "ЛНР". Такие данные распространила пресс-служба СБУ.

Выяснилось, что работники СБУ вместе с правоохранителями и Госпогранслужбой под руководством прокуратуры задержали боевика ЛНР" – это произошло на Харьковщине. Также по данным пресс-службы – правоохранителями было установлено, что 27-летний житель Харькова с 2014 по 2015 год пребывал в рядах формирования под названием "Триумф". Мужчина участвовал в военных действиях против ВСУ.

Как сообщал УРА-Информ, разведка передала данные про потери террористов на Донбассе.


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