На Харьковщине задержали террориста "ЛНР"

Так, на Харьковщине работники СБУ провели задержание террориста из так называемой "ЛНР". Такие данные распространила пресс-служба СБУ.

Выяснилось, что работники СБУ вместе с правоохранителями и Госпогранслужбой под руководством прокуратуры задержали боевика ЛНР" – это произошло на Харьковщине. Также по данным пресс-службы – правоохранителями было установлено, что 27-летний житель Харькова с 2014 по 2015 год пребывал в рядах формирования под названием "Триумф". Мужчина участвовал в военных действиях против ВСУ.

Как сообщал УРА-Информ, разведка передала данные про потери террористов на Донбассе.