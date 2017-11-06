Дело Штепы могут снова начать слушать с начала

Это будет уже пятое начало рассмотрения. На данный момент председательствующий судья по делу Виктор Викторов ушел в декрет.

Таким образом, распалась судебная коллегия, которая приступила к работе в конце мая. Как сообщила в понедельник, 6 ноября, пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, сегодня заседание не состоялось.

Судья ушел в декрет, следующее слушание назначено на 15 ноября, тогда и должен решиться вопрос с новым председательствующим судьей, а также станет ясно, сможет ли коллегия продолжать дальше слушать дело или придется начинать все сначала.

Напомним, Шпету задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозами террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, в сентябре Ленинский районный суд Харькова изменил меру пресечения для экс-мэра Славянска Нели Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.