На Киевщине за сутки раскрыто 45 уголовных правонарушений

Так, в результате оперативной отработки правоохранителями Киевщины за сутки было раскрыто 45 уголовных преступлений, а также было изъято 16 килограмм конопли. Такие данные распространила пресс-служба Нацполиции.

Известно, что силовики батальона особого назначения и "Миротворец", а также еще пешие и автопатрули, члены общественных организаций продолжают службу в усиленном режиме. К примеру, в г. Вишневое мужчина стрелял по автомобилям из пистолета и даже ранил одного водителя. Нарушителя задержали прямо на месте преступления.

Как сообщал УРА-Информ, на Полтавщине недавно проведено задержание 40-ка рейдеров.