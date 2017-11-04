В Украину прибыл южноафриканский уголь

Сообщается, что судно прибыло вечером, балкер "Scythia Graeca" доставил в Украину 75 тыс тонн антрацита. Второе судно Navious Galileo разгрузят в ближайшие дни. Ранее в Украину в течении сентября прибыло три партии американского угля, который пополнили запасы для отопительного сезона.

Напомним, что из-за конфликта на Донбассе Украина увеличила закурку энергосырья за границей, основными поставщиками стали Чехия, США и ЮАР. Однако министр энергетики Игорь Насалик утверждает, что в его ведомстве уже разработали новую стратегию увеличения добычи антрацита на территории страны, что позволит к 2020 году стать полностью энергонезависимыми.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Игорь Насалик заявил, что оснований для роста тарифов на тепло нет.