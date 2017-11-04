СБУ просит киевлян помочь с предоставлением данных о теракте около телеканала Espresso

Правоохранители просят всех граждан, кто находился в периметре улиц Уманская, Искривская, Ереванская, Чоколовский бульвар за период с 20:00 до 22:30 25 октября 2017 года предоставить любые видео или фотоматериалы, на которых зафиксировано момент взрыва или личность человека, оставившего мотоцикл у входа в помещение телеканала.

Всем, кто может помочь информацией о взрыве, полиция обещает полную анонимность и по возможности денежное вознаграждение. Напомним, что теракт на улице Мицкевича предназначался для ликвидации нардепа Игоря Мосийчука, его охранник погиб защитив своего клиента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук увернет, что покушение на его жизнь было организовано спецслужбами Российской Федерации.