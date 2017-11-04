Долг украинцев за электроэнергию продолжает расти

Сообщается, что только за централизованное отопление и горячее водоснабжение составляла около семи млрд гривен, за электроэнергию - трех млрд гривен. Огромные суммы украинское население накопила и перед поставщиками газа - 10 млрд гривен, из них по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - три млрд гривен, за централизованное водоснабжение и водоотвод - два млрд гривен, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд гривен.

Всего же за осенний сезон украинские потребители погасили долги на сумму в четыре млрд гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Владимир Гройсман недавно заявил, что до 2020 году Украина будет на 100 процентов обеспечена собственным газом.