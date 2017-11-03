США и Россия внесли в Совбез ООН противоположные резолюции по химатак в Сирии

Резолюции касаются продолжения работы совместной следственной комиссии в составе сотрудников ООН и Организации по запрещению химического оружия (Joint Investigative Mechanism, JIM), передает Deutsche Welle.

Каждая из резолюций предлагает продлить мандат комиссии, но на совершенно разных условиях.

Отмечается, что в резолюции США поддерживаются методы работы комиссии и предлагает продолжить ее поддержку, продолжив мандат на два года.

В свою очередь Россия критикует работу JIM и готова продолжить ее мандат только на шесть месяцев, предлагая комиссии “пересмотреть свои предыдущие оценки и выводы” и провести повторную экспертизу на месте событий, а также включать в свои отчеты материалы сирийского правительства.

Добавим, что Совет Безопасности ООН обсудит последний доклад JIM, седьмого ноября.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", генеральный секретар ООН Антониу Гутерреш призывает американского президента Дональда Трампа продлить ядерное соглашение с Ираном. По словам генсека, принятие Совместного всеобъемлющего плана действий было и должно оставаться примером для продвижения идеи о запрете использования ядерного оружия, прекращения его распространения для сохранения глобального мира и обеспечения безопасности во всех уголках планеты.