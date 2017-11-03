17:55 03.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за неделю замечено 48 единиц вооружения – ОБСЕ

В течение последней недели миссия ОБСЕ заметила на востоке 48 единиц вооружения.

На Донбассе за неделю замечено 48 единиц вооружения – ОБСЕ

Так, данное вооружение было замечено с нарушением на востоке линий отвода. Об этом в процессе брифинга поведал первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Согласно его словам – еще в течение прошлой недели членами миссии было зафиксировано 48 ед. вооружения, которое было размещено на Донбассе с нарушением линии отвода. Известно, что 31 единица вооружения замечена в подконтрольных территориях, а также еще 17 единиц - в неподконтрольных местностях. Также миссия ОБСЕ заметила 3,8 тысячи единиц вооружения в 2017 г. – на неподконтрольных территориях.

Как сообщал УРА-Информ, за неделю на Донбассе зафиксировано шесть тысяч фактов нарушения перемирия – сообщали также в ОБСЕ.


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