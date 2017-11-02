В Германии скрываются 30 тыс. беженцев, которые должны быть высланы

Представитель министерства внутренних дел ФРГ предполагает, что часть беженцев, подлежащих высылке, в отдельных случаях могла "уже выехать либо скрыться", передает издание DW.

По данным правительства ФРГ, в декабре 2016 года покинуть Германию обязаны были около 54 тысяч беженцев. Из них лишь 23 тысячи получали предусмотренные законом денежные выплаты.

Отметим, что вопрос о беженцах – один из важнейших на переговорах о формировании новой правящей коалиции в Германии. Консерваторы и либералы считают, что некоторые категории беженцев после окончания войн в их странах должны вернуться домой.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американское правительство снова будет принимать беженцев, но при этом ужесточают критерии проверки мигрантов из 11 стран. При этом в заявлении Министерства внутренней безопасности отмечается, что более тщательному контролю будут подвергаться потенциальные беженцы из стран с угрозой.