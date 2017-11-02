Украина готова предоставить США информацию по Манафорту, - Гройсман

Как пояснил в среду, 1 ноября, в интервью телеканалу CBC премьер-министр Владимир Гройсман, пока подобных просьб от правоохранительных органов Штатов не поступало. Вместе с тем, по словам главы правительства, если такой запрос поступил, то, конечно же, Украина предоставит информацию, которая есть.

В то же время премьер напомнил, что дело Манафорта связано с периодом власти бывшего украинского президента Виктора Януковича и нынешнее правительство никак с ним не связано.

Мое правительство не имеет абсолютно никакого отношения к этому скандалу, - Заверил Гройсман.

Напомним, бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс помещены под домашний арест.

Как сообщал УРА-Информ, суд установил, что Пол Манафорт в настоящее время имеет три американских паспорта. Все они имеют разные номера.