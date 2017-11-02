Украина готова предоставить США информацию по Манафорту, - Гройсман

Если будет необходимо Украина готова предоставить властям Соединенных Штатов Америки имеющуюся у нее информацию, которая поможет расследовать дело бывшего главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта.
Как пояснил в среду, 1 ноября, в интервью телеканалу CBC премьер-министр Владимир Гройсман, пока подобных просьб от правоохранительных органов Штатов не поступало. Вместе с тем, по словам главы правительства, если такой запрос поступил, то, конечно же, Украина предоставит информацию, которая есть.
В то же время премьер напомнил, что дело Манафорта связано с периодом власти бывшего украинского президента Виктора Януковича и нынешнее правительство никак с ним не связано.
Мое правительство не имеет абсолютно никакого отношения к этому скандалу, - Заверил Гройсман.
Напомним, бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс помещены под домашний арест.
Как сообщал УРА-Информ, суд установил, что Пол Манафорт в настоящее время имеет три американских паспорта. Все они имеют разные номера.