11:13 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Тайник с боеприпасами обнаружен в зоне АТО

В районе н.п. Зайцево в тайнике с боеприпасами хранились снаряды, а также были мины и гранаты.

Тайник с боеприпасами обнаружен в зоне АТО

Кроме того – также в тайнике выявили 40 тысяч патронов. В зоне проведения в Донецкой области АТО - в районе населенного пункта Зайцево был выявлен тайник с боеприпасами. Такое сообщение поступило от местной полиции региона в Facebook.

Оказалось, что боеприпасы ранее закопали в 300 метрах от жилых домов. Припасы были выявлены после того, как получили данные о том, что около прифронтового поселка могут находиться взрывоопасные предметы. По итогам проверки правоохранители изъяли целый арсенал - 200 снарядов гранатометам, шесть мин, а также девять гранат и примерно 40 тысяч патронов.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье у мужчины были изъяты боеприпасы.


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