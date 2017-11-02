Папа Римский признался в том, что иногда засыпает во время молитвы - ВИДЕО

Об этом сообщает BBC.

Согласно словам понтифика, во время молитвы он молится с закрытыми глазами и ощущает себя ребёнком на руках отца, а это способствует дремоте. Также Франциск добавил, что святая Тереза тоже засыпала во время молитвы и даже считала, что Богу это нравится, поэтому в таком сне нет ничего предосудительного.

Вместе с тем Папа Римский рассказал, что он ложится спать в 21:00, а просыпается в 04:00. При этом понтифик практикует послеобеденный отдых, что позволяет ему выдерживать напряжённый папский график.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", папа Римский Франциск омыл и поцеловал ноги двенадцати заключенным тюрьмы городка Пальяно под Римом. Этот обряд символизирует эпизод из Евангелия, когда Иисус омыл ноги 12 апостолам перед тайной вечерей.