10:16 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Прикарпатье полиция задержала служащего университета за вымогательство

Прокуратура Ивано-Франковска разоблачила служащую университета.

На Прикарпатье полиция задержала служащего университета за вымогательство

Женщина вымогала с кандидатов на вступление на государственную службу деньги за знание государственного языка. Полиция задержала вымогательницу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, 30 октября 2017 была задержала сотрудница одного из местных университетов. Злоумышленница за взятку в шесть тысяч гривен обещала повлиять на принятие аттестационной комиссией решения о свободном владении государственным языком для аттестации лиц, претендующих вступление на государственную службу.

Против задержанной открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление влиянием. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины в среду, 1 ноября, разоблачили главу Сумского хозяйственного суда. Судья требовал с местного бизнесмена более 26 тысяч долларов. За эти деньги взяточник обещал "решить" земельный вопрос.


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