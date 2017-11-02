13:20 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине информатор террористов приговорен к восьми годам тюрьмы

Украинские правоохранители в ноябре 2015 года провели задержание мужчины-информатора террористов.

На Донетчине информатор террористов приговорен к восьми годам тюрьмы

Так, на Донетчине информатора террористов т.н. "Донецкой народной республики" (ДНР) приговорили к восьми годам тюремного заключения. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы местной прокуратуры  - в Facebook.

Известно, что злоумышленник, житель н.п. Донецк, с мая по июнь 2015 г. оказывал содействие представителям ДНР. К примеру - передавал данные про места дислокации, а также про маршруты передвижения украинских военных, участвующих в проведении АТО, в частности - в Мариуполе, а также Кураховке и Селидово.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре информатора "ЛНР" осудили на четыре года.


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