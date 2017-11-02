На Донетчине информатор террористов приговорен к восьми годам тюрьмы

Так, на Донетчине информатора террористов т.н. "Донецкой народной республики" (ДНР) приговорили к восьми годам тюремного заключения. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы местной прокуратуры - в Facebook.

Известно, что злоумышленник, житель н.п. Донецк, с мая по июнь 2015 г. оказывал содействие представителям ДНР. К примеру - передавал данные про места дислокации, а также про маршруты передвижения украинских военных, участвующих в проведении АТО, в частности - в Мариуполе, а также Кураховке и Селидово.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре информатора "ЛНР" осудили на четыре года.