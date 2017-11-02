Каськив уплатил 160 тысяч гривен залога

Эта сума накануне была определена судом в качестве альтернативной меры пресечения. Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, убытки в 7,5 миллионов гривен представители Каськива в Украине заплатили в госбюджет еще 25 октября.

Напомним, суд определил для Каськива арест с возможностью внесения залога в 160 тысяч гривен. В ГПУ отметили, что теперь у Каськива есть пять дней на внесение залога.

Еще в сентябре прошлого года в ГПУ сообщили, что ждут через каналы Интерпола официальное сообщение о задержании Каськива, который был в Панаме и пытался убежать в Кубу.

Как сообщал УРА-Информ, в ночь на 1 ноября Каськива экстрадировали в Украину.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей Уголовного Кодекса Украины Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и Служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия.