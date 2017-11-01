Осенний призыв в нынешнем году выполнен на 70%

В целом в этом году планируется призвать 10 460 молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет. Об этом в среду, 1 ноября, в Киеве на брифинге сообщил начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного Управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины Валерий Дендебера. По его словам, планируется 6360 человек направить в армию, 3500 - в Национальную гвардию и 600 человек - в Государственную спецслужбу транспорта.

Представитель Генштаба также напомнил, что призывные комиссии завершат свою работу 30 ноября.

Напомним, в Украине на срочную службу в армию призывают два раза в год - весной и осенью. Всего под призыв в этом году должны были попасть около 30 тысяч человек. Больше 14 тысяч человек призвали в мае-июне и примерно столько же призовут в октябре-ноябре.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины подписал указ №178/2017, согласно которому уже в августе также забили в армию молодых людей возрастом от 20 до 27 лет.