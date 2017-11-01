13:39 01.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нарушителей прав потребителей оштрафовали на 100 тысяч гривен

В течение 2017 г. Госпродпотребслужба проверила 3000 операторов рынка на предмет безопасности пищевых продуктов.

Нарушителей прав потребителей оштрафовали на 100 тысяч гривен

Такие данные распространили в пресс-службе Госпродпотребслужбы. Согласно этой информации – по результатам проверок на предмет нарушения украинского законодательства составили 820 предписаний. В целом же Госпродпотребслужба в течение девяти месяцев проверила около 3000 операторов рынка и оштрафовала около 600-от граждан – на сумму чуть более 100 тысяч гривен. В целом с начала года было составлено 928 предписаний.

Как сообщал УРА-Информ, в Брюсселе около 20-ти граждан отравились испарениями – в здании Совета Евросоюза.


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