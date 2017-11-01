09:54 01.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На востоке страны обесточены 20 населенных пунктов

На сегодняшний день без света и электричества остаются около 20 населенных пунктов на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На востоке страны обесточены 20 населенных пунктов

Ухудшение погодных условий, резкие холода и морозы ударили по трем областям страны. В Харьковской области без света остались два населенных пункта, а в Донецкой области около шести поселков. Больше всего стихия нанесла ущерба в Луганской области, там без электричества остаются 11 населенных пунктов.

В службе сообщили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго, а на места выехали ремонтные бригады для починки электропередач. Ранее ведомство провело масштабные ремонтные работы в Киевской, Житомирской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила население об ухудшение погодных условий на этой неделе.


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