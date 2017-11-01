11:31 01.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе стало больше нарушений режима тишины – ОБСЕ

Спецмиссия ОБСЕ фиксирует сейчас рост числа нарушений режима прекращения огня на востоке Украины.

На Донбассе стало больше нарушений режима тишины – ОБСЕ

Так, больше нарушений стало в Донецкой, а также Луганской областях. Об этом члены миссии рассказали в последнем отчете. Согласно этим данным – на Луганщине миссия фиксирует сейчас рост числа нарушений режима прекращения огня, при этом замечено снижение числа взрывов – по сравнению с прошлыми сутками.

Также сообщается и о том, что представители миссии заметили рост числа нарушений на Донетчине – в сравнении с данными за прошлые сутки. При этом за сутки количество взрывов не изменилось – их было около 250-ти.

Как сообщал УРА-Информ, за прошлые сутки на Донбассе погиб один силовик.


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