Манафорт имеет три паспорта США с разными номерами

Все они имеют разные номера. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на документы суда.

По данным телеканала, Манафорт за несколько лет подал десять заявлений на получение паспорта.

При этом в текущем году Манафорт путешествовал в Мексику, Китай и Эквадор, пользуясь телефоном и электронной почтой, зарегистрированными на фальшивое имя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Манафорта и его бывшего партнера Рика Гейтса обвинили в заговоре против интересов США, отмывании денег, введении правительства в заблуждение и нарушении других законов.

По версии следствия, они скрывали, что годами работали на продвижение в США интересов Украины и Партии регионов экс-президента Виктора Януковича.

Сейчас Манафорт и Гейтс находятся под домашним арестом.