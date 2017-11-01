13:58 01.11.2017 | Общество | Новости
100177866:Polishuk

Манафорт имеет три паспорта США с разными номерами

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в настоящее время имеет три американских паспорта.

Манафорт имеет три паспорта США с разными номерами

Все они имеют разные номера. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на документы суда.

По данным телеканала, Манафорт за несколько лет подал десять заявлений на получение паспорта.

При этом в текущем году Манафорт путешествовал в Мексику, Китай и Эквадор, пользуясь телефоном и электронной почтой, зарегистрированными на фальшивое имя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Манафорта и его бывшего партнера Рика Гейтса обвинили в заговоре против интересов США, отмывании денег, введении правительства в заблуждение и нарушении других законов.

По версии следствия, они скрывали, что годами работали на продвижение в США интересов Украины и Партии регионов экс-президента Виктора Януковича.

Сейчас Манафорт и Гейтс находятся под домашним арестом.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив