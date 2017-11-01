Манафорт имеет три паспорта США с разными номерами

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в настоящее время имеет три американских паспорта.
Все они имеют разные номера. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на документы суда.
По данным телеканала, Манафорт за несколько лет подал десять заявлений на получение паспорта.
При этом в текущем году Манафорт путешествовал в Мексику, Китай и Эквадор, пользуясь телефоном и электронной почтой, зарегистрированными на фальшивое имя.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Манафорта и его бывшего партнера Рика Гейтса обвинили в заговоре против интересов США, отмывании денег, введении правительства в заблуждение и нарушении других законов.
По версии следствия, они скрывали, что годами работали на продвижение в США интересов Украины и Партии регионов экс-президента Виктора Януковича.
Сейчас Манафорт и Гейтс находятся под домашним арестом.