"Дело бывшего заместителя николаевского губернатора Романчука" обрастает новыми подробностями

Именно Лабунский 02.10.2017 г. рассматривал ходатайство адвоката Бондаря об отводе военного прокурора Верцимаги от участия в деле второго подозреваемого. Судья Лабунский не удовлетворил ходатайство адвоката, посчитав, что защита не предоставила никаких доказательств невозможности его участия в этом процессе.

Напомним, неделю назад адвокат заявил, что это дело очень скоро превратится в дело военного прокурора Верцимаги и его сообщников.

На своей странице в Фейсбук Илья Бондарь пишет, что "…в судебном заседании об отводе, Верцимага пояснил Лабунскому, что на самом деле 80 тысяч долларов никто ни у кого не изымал, что предметом передачи "незаконнного вознаграждения" была именно "кукла", а 80 тысяч долларов США он в суд не носил и судье Кушниренко не показывал. О том, зачем нужно было накладывать арест на деньги, которые, выходит, не являлись вещественными доказательствами, т.е. фальсифицировать доказательства, и зачем он уговорил судью Кушниренко сделать это, и вынести, тем самым, заведомо неправосудное определение – Верцимага умолчал, как бы предлагая Лабунскому самому обо всем догадаться. А каждому юристу, даже если он – судья Лабунский - известно, что определение суда, вступившее в законную силу, является законом по данному делу. Судья Кушниренко наложил арест на настоящие американские деньги - значит, они были, а Верцимага врет, т.к. украл их".

"Но даже если поверить Верцимаге, что деньги он не воровал, а всего лишь фальсифицировал доказательства и подстрекнул судью Кушниренко вынести заведомо неправосудное определение и совершить служебный подлог – этого вполне достаточно, чтобы отвести его от участия в этом деле, потому что он при всех обстоятельствах – не прокурор, а оборотень в погонах", - продолжает адвокат.

Адвокат Бондарь был уверен, что судья Лабунский должен был принять одну из двух версий - либо Верцимага фальсификатор и вор, либо только фальсификатор.

Но к удивлению адвоката, судья Лабунский вообще ничего не написал на эту тему. Вместо этого он написал, что Бондарь не представил никаких фактов, которые бы свидетельствовали о невозможности участия прокурора Верцимаги в этом деле.

Илья Бондарь считает, что это – чистый должностной подлог со стороны судьи Лабунского.

В действительности, адвокат представил ему определение судьи Кушниренко и доказательства того, что николаевскому суду была подсунута "кукла". Причем Верцимага эти факты не оспаривал.

Адвокат Илья Бондарь считает, что действия судьи Лабунского попадают под действие статьи 366 ч.2 УК Украины – внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в официальный документ, а также ст. 375 ч.2 УК Украины – вынесение судьей заведомо неправосудного определения из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности.

"О "странном" решении Лабунского, указанном выше, я уже сообщил в Высшую раду юстиции. А о его преступлении Генеральному прокурору – еще нет. Но это – дело поправимое, причем весьма скоро поправимое. Потому что общественная опасность прокурора, который фальсифицирует доказательства по уголовному делу, а тем более – украл деньги (?!) – во много раз выше общественной опасности любого коррупционера. А общественная опасность судьи, покрывающего такого прокурора – еще выше, чем общественная опасность этого прокурора. А Верцимаге мы заявим повторный отвод. По тем же самым основаниям", - написал адвокат на своей странице в Фейсбуке.