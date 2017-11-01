13:17 01.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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30 тысяч человек заключили договоры на срочную службу – Генштаб

Плановые показатели по срочной службе по контракту в Украине выполняются на 90%.

30 тысяч человек заключили договоры на срочную службу – Генштаб

Так, на данный момент больше 30 тысяч человек уже подписали соглашения на службу - по контракту. Об этом в процессе брифинга по делам призыва на службу заявил замглавы управления призывом Генштаба полковник В. Дендебера.

Согласно его словам – в 2017 г. на 90% выполняются плановые показатели. На данном этапе примерно 30 тысяч человек уже подписали соглашения на службу по контракту. Более 15-ти процентов граждан заключили эти договоры сознательно. С начала работы комиссий, как известно, если человек повестку не получил, то должен прибыть сам – в течение десяти дней.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине с начала года уволены были три тысячи контрактников.


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