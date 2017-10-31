07:45 31.10.2017 | Общество | Новости
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Возле берегов Франции в океане произошло мощное землетрясение

В ночь на вторник, 31 октября, в южной части Тихого океана в районе Новой Каледонии произошло мощное подводное землетрясение.

Возле берегов Франции в океане произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила семь баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные Тихоокеанского центра предупреждения о цунами на Гавайях и Объединенного австралийского центра предупреждения о цунами, землетрясение залегало на глубине менее 15 километров ниже морского дна.

Вместе с тем цунами оно не вызвало. Эпицентр стихии был расположен 117,48 километрах к востоку от города Тадина, на островах лояльности, являющейся частью территории Новой Каледонии во Франции. Сообщений о травмах или погибших на данный момент не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 5,4.


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