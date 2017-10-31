16:49 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине будет две тысячи патрульных тактиков

В Украине на данный момент – примерно 400 патрульных тактиков.

В Украине будет две тысячи патрульных тактиков

При этом новосозданное подразделение патрульных по охране порядка, тактико-оперативную группу, хотят вскоре расширить до двух тысяч. Такие данные передал первый замминистра МВД Сергей Яровой.

По словам Ярового – это будут подразделения оперативного реагирования, которые войдут в состав патрульной полиции. И в стране есть необходимость в таких подразделениях – с иной психологией, с другим подходом. И это подразделение вскоре можно будет расширить, чтобы избавиться от существовавших ранее проблем. Сейчас в стране их 400 – в Харькове, Одессе, Днепре.

Как сообщал УРА-Информ, в январе 2017 г. в Херсоне появились новые патрули.


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