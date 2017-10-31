11:48 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе растет количество обстрелов – ОБСЕ

Специальная миссия ОБСЕ фиксирует рост числа обстрелов на Донбассе.

На Донбассе растет количество обстрелов – ОБСЕ

Так, рост числа обстрелов замечен на востоке в течение 28-29 октября. Такая информация содержится в отчете миссии. Согласно этим данным – с вечера 28-го октября и по вечер 29-го – согласно наблюдениям миссии – число нарушений режима прекращения огня, а также число взрывов выросло – если сравнивать с прошлыми сутками.

При этом миссия также заметила и новые повреждения зданий – по итогам обстрелов Авдеевки, а также Марьинки, Александровки и иных населенных пунктов.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе в течение прошлых суток один украинский силовик получил различные ранения.


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