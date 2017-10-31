Аваков уверен, что его сын докажет свою невиновность в суде

На своей страничке в Facebook министр написал, что ни его сын, ни фирмы в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. Александр пройдет процедуру и докажет это в суде, - написал Аваков, добавив, что надеется на "адекватный судебный процесс" по делу его сына.

Вместе с тем глава МВД отметил, что давление на него таким образом - не пройдет.

Напомним, детективы национального бюро Украины, которые сегодня, 31 октября 2017 года, проводили обыски у сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - Александра в рамках дела относительно закупки рюкзаков для МВД, задержали троих человек.

Как сообщал УРА-Информ, Александру Авакову, сыну министра внутренних дел Арсеену Авакову, во вторник, 31 октября, объявили о подозрении. Его заподозрили в хищении государственных средств на сумму более 14 миллионов гривен.