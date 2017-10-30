12:33 30.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В двух регионах зафиксированы новые вспышки АЧС

Очередные случаи вспышек АЧС были замечены на Полтавщине, а также на Одесчине.

В двух регионах зафиксированы новые вспышки АЧС

Эту информацию распространила пресс-служба Госпродпотребслужбы. Согласно этой информации – АЧС на Одесчине зафиксировано в одном из частных домохозяйств – у жителя поселка Криничное, что в Белградском районе. Более того – также по данным Госпродпотребслужбы – на Полтавщине болезнь и гибель свиней заметили на территории предприятия "Нижнесульский" Плеховского сельсовета (это Оржицкий район).

Как сообщал УРА-Информ, ранее Германия приняла решение о выделении двух миллионов евро – для ведения борьбы со вспышками АЧС – по причине эпидемии данного заболевания в Восточной Европе.


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