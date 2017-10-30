Мосийчук заверил, что его адвокаты будут настаивать на расширении квалификации дела о теракте

Народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук увернет, что покушение на его жизнь было организовано спецслужбами Российской Федерации.
При это он заверил, что его адвокаты будут настаивать на расширении квалификации этого преступления. Как рассказал депутат в понедельник, 30 октября, журналистам в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова, где он находится на лечении после взрыва, его версия набирает все больше подтверждений. Вместе с тем, по его словам, рассказал подробности он не может, поскольку это тайна следствия, но пообещал поговорить с руководством СБУ на предмет расследования преступления.
Я сделаю все, чтобы организаторы преступления были найдены, - заявил политик, добавив, что уже сейчас его помощники и адвокаты готовят обращения к следователям относительно дополнительной квалификации преступления как двойное убийство, кроме теракта, и как покушение на государственного деятеля, что предусматривает пожизненное заключение", - озвучил свою позицию депутат.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером 25 октября в Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" произошел взрыв, в результате которого погибло двое и получили ранения трое человек, в том числе Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы. Погибшие - двое полицейских: охранник Мосийчука Руслан Кушнир и местный житель, 36-летний Михаил Мормиль.