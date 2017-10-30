Мосийчук заверил, что его адвокаты будут настаивать на расширении квалификации дела о теракте

При это он заверил, что его адвокаты будут настаивать на расширении квалификации этого преступления. Как рассказал депутат в понедельник, 30 октября, журналистам в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова, где он находится на лечении после взрыва, его версия набирает все больше подтверждений. Вместе с тем, по его словам, рассказал подробности он не может, поскольку это тайна следствия, но пообещал поговорить с руководством СБУ на предмет расследования преступления.

Я сделаю все, чтобы организаторы преступления были найдены, - заявил политик, добавив, что уже сейчас его помощники и адвокаты готовят обращения к следователям относительно дополнительной квалификации преступления как двойное убийство, кроме теракта, и как покушение на государственного деятеля, что предусматривает пожизненное заключение", - озвучил свою позицию депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером 25 октября в Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" произошел взрыв, в результате которого погибло двое и получили ранения трое человек, в том числе Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы. Погибшие - двое полицейских: охранник Мосийчука Руслан Кушнир и местный житель, 36-летний Михаил Мормиль.