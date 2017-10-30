ГосЧС предупреждает о резком ухудшении погодных условий

Сегодня ожидаются порывы ветра 17-22 метров на секунду, а в западных, южных областях и Приазовье порывы местами могут достигать 25-30 метров на секунду.

Вместе с тем, начиная с западных областей, на Украину надвигаются метели с переходом в мокрый снег, а в западной части возможно образование снежного покрова и снижение температуры воздуха до 6 градусов мороза. В связи с ожидаемыми сильными осадками в Карпатах существует угроза образования селей.

В ГосЧС предупреждают, что ожидается формирование дождевого паводка с повышением уровней воды над текущими уровнями: на реках Закарпатья на 0,5-1,5 метров, в нижних течениях Боржавы, Латорицы, на Тисе от водпоста Великий Бычков до Вилока - до 2,0 метров, а на остальных реках Карпат на 0,2-1,0 метр.

Также 30-31 октября на притоках Припяти в Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 метров

Вместе с тем в ведомстве заверили, что паводок не превысит пределов русел и угрозы негативных последствий не существует.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 30 октября, в Украине практически на всей территории в основном будет влажная погода с сильным ветром. Дожди ожидаются во всех областях, при чем в западных, а местами и в Винницкой, Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях, с мокрым снегом, а на высокогорье Карпат – метель и гололедица.