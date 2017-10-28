13:42 28.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупредили про ухудшение погодных условий

Украинские синоптики предупреждают про снижение температуры, а также о снегопаде.

Синоптики предупредили про ухудшение погодных условий

Так, синоптики уже предупредили про ухудшение погодных условий в течение 29 - 30 октября 2017 г. Такие данные распространил Укргидрометцентр.

Известно, что 29 и 30 октября в стране будут непростые погодные условия: усиление ветра до 17-22 м/с, днем 29 октября в Ровенской области, а также Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, на Закарпатье, а ночью 30 октября погода ухудшится также в Житомирской, Киевской области и Черкасской. Ветер усилится до 25-30 метров за секунду.

Как сообщал УРА-Информ, синоптики предупреждали про усиление ветра в Украине в начале октября.


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