В Украине немного потеплеет, но дожди будут идти везде

Температура повысится, однако погода будет облачной и дождливой. Небольшой дождь днем пройдет в западных областях умеренный, в Карпатах и на Закарпатье сильный дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 метров на секунду.

Температура воздуха составит 7-12 теплых градусов.

В Киеве сегодня также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла. Днем потеплеет до 9-11 градусов.

На западе Украины днем умеренный дождь, во Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами сильный. Температура воздуха ночью удержится в предела 3-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов.

На севере страны синоптики также обещают небольшой дождь. Ночная температура воздуха составит 2-8 градусов со знаком полюс. Днем будет от 5 до 12 теплых градусов.

В центре Украины в пятницу небольшой дождь. Ночная температура воздуха составит 2-8 градусов со знаком полюс. Днем будет от 6 до 13 теплых градусов.

На востоке страны сегодня пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов.

На юге Украины ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10-17 градусов.

В Крыму также днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла. Днем потеплеет до 12-17 градусов.