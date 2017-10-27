В двух областях Украины замечены случаи АЧС

Так, в указанных украинских регионах были замечены случаи чумы свиней (АЧС). Такие данные 27-го октября распространили в Госслужбе страны по делам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

Оказалось, что 25-го октября заболевание, а также скорая гибель свиней замечена в личном хозяйстве человека в селе Криничное Одесской области. При этом уже 26-го октября в научно-исследовательском институте по ветеринарно-санитарной экспертизе был поставлен диагноз - АЧС.

Как сообщал УРА-Информ, по причине эпидемии АЧС Германия приняла решение о выделении двух миллионов евро на борьбу с этой проблемой.