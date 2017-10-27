В Британии создали "алкогольные" елочные игрушки - ФОТО

Информация о новом изобретении была опубликована на сайте компании Lakes Distillery.

По словам создателей, игрушки можно наполнять водкой, виски, джином, или же любым другим напитком. Вероятно, что для противников алкоголя возможны и другие, неалкогольные, решения.

В будущем их доставку шаров планируется запустить по миру.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на берег немецкого острова Ленгеог выбросило тысячи пластиковых яиц с игрушками "киндер-сюрприз". Шоколадные яйца с игрушками внутри находились в контейнере и были потеряны грузовым судном по пути в Бремерхафен.